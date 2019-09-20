إيمي طلعت زكريا في أول تعليق بعد حادث سيارتها: قلبي كان حاسس.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا مؤخرا لحادث سيارة، وأنقذتها العناية الإلهية من الموت، فيما تهشمت سيارتها من الأمام.

وفي أول تعليق لها على الحادث، نشرت إيمي صورة لها بجوار سيارتها، كانت قد التقطتها قبل الحادث، وعلقت على الصورة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، قائلة: “مع حببتي قبل الحادثة قلبي كان حاسس الحمد لله”.

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وكانت إيمي قد نشرت صورة لسيارتها المهشمة عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وعلقت قائلة: «الحمد لله»، وهنأها الجمهور على سلامتها من خلال عدد كبير من التعليقات، كما تلقت إيمي عدد من التعليقات من أصدقائها بالوسط الفني هنأوها على سلامتها.

يذكر أن الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا كانت قد حرصت مؤخرا على حضور حفل زفاف الفنانة هنا الزاهد، والتي تجمعهما صداقة كبيرة، وصلة نسب سابقة، حيث تزوج طلعت زكريا من والدة هنا الزاهد، واستمر معها لسنوات ثم انفصل عنها، واختارت إيمي لها فستان لافت حاز على إعجاب الجمهور.