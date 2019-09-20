شكرا لقرائتكم خبر عن سكارليت جوهانسون تكشف سر ثقتها فى نجاح فيلم Black Widow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدثت النجمة سكارليت جوهانسون بثقة شديدة عن دورها المرتقب فى فيلم Black Widow والمقرر طرحه فى الأول شهر مايو من العام المقبل 2020، وذلك خلال تصريحات صحفية أدلت بها إلى موقع Hollywood Reporter.

سكارليت جوهانسون التي تلعب خلال الفيلم أولي بطولاتها المنفردة للشخصية التي اكتسبت شهرة كبيرة أثناء لعبها فى سلسلة أفلام المنتقمون كشفت عن كواليس لعب دورها بأحداث الفيلم بكل ثقة حين أكدت أنها على علم بكل تفاصيل الشخصية بسبب السنوات التي عاشتها معها خلال كافة الأفلام السابقة من أجزاء السلسلة الشهيرة التي أدت فيها الدور مما جعلها تمتلك كل خفاياها.



سكارليت

سكارليت استكملت حديثها بالتأكيد على أنها محظوظة للعب الدور بعد تلك السنوات من العمل علي الشخصية على عكس البعض ممن ظنوا أن هذا الفيلم تأخر طويلاً نظراً لأن كافة نجوم فيلم المنتقمون قاموا ببطولة أفلام خاصة بهم باستثناءها إلا أنها تري أن هذا الأمر كان فى صالحها.

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