بكاء الفيشاوي وقبلة زوجته وغياب الزعيم.. 8 مشاهد من حفل افتتاح "الجونة" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

شهد حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم أمس، بحضور نجوم الفن في مصر والوطن العربي، عددًا من اللقطات، التي رصدتها عدسة "الخليج 365"، نرصدها لكم في التقرير الآتي:

- غناء أكرم حسني

قدم الفنان أكرم حسني، أغنية "سيما"، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، من كلماته وألحانه.

وبعد الأغنية، داعب الفنان أكرم حسني، السيناريست والشاعر الغنائي تامر حبيب، الذي كتب وشارك في أغنية المهرجان في دورتيه السابقتين.

- معز مسعود وشيري عادل

ظهرت الفنانة شيري عادل، مع الداعية والمنتج معز مسعود، على السجادة الحمراء قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم قبل قليل، ويعد هذا الظهور هو الأول لهما بعد الأنباء التي انتشرت عن انفصالهما، قبل أيام.

يُذكر أن شيرى عادل تزوجت من الداعية معز مسعود بعد تعاونهما فى مسلسل "السهام المارقة" الذى أنتجه معز وقامت بشيرى ببطولته، وعُرض في رمضان قبل الماضي.

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- قبلة الفيشاوي

للمرة الثانية، قبل الفنان أحمد الفيشاوي، زوجته ندى الكامل على السجادة الحمراء أمام عدسات الصحفيين، وكان الفيشاوي قد قبل زوجته في الدورة الثانية من المهرجان.

- داود يرقص مع زوجته

ورقص الفنان أحمد داود، زوجته الفنانة علا رشدي، على السجادة الحمراء وقام بالرقص معها، وظهر الثنائي في انسجام شديد.

- الظهور الأول ليسرا

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، في ظهورها الفني الأول بعد وفاة والدتها، إن مهرجان الجونة السينمائي، أول فعالية فنية، تشارك بها بعد وفاة والدتها في شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الحياة يجب أن تستمر وأنها تشارك من أجل مصر.

- غياب الزعيم

غاب الفنان عادل إمام عن حفل افتتاح هذه الدورة، الزعيم عادل إمام مشغول بتصوير مسلسله "فالنتينو"، المقرر عرضه في سباق دراما رمضان.

- الحضور الأول لرمضان

وشهد المهرجان الحضور الأول للفنان محمد رمضان، الذي غاب عنه دورتي المهرجان السابقتين، وخلال المهرجان التقى الفنان محمد رمضان بالفنانة بشرى والتقط معها صورا على السجادة الحمراء، وكانت الفنانة بشرى هاجمت الفنان محمد رمضان في كليب "كوبرا" إلا أن المهندس نجيب ساويرس نجح في الصلح بينهما في باريس.

- بكاء الفيشاوي

بكي الفنان أحمد الفيشاوي أثناء عرض أغنية "بنلف" التي غنتها الفنانة فايا يونان، وكرم بها مهرجان الجونة الفنانين الراحلين، ووقف الفيشاوي وقت عرض صورة لوالده من أحد أعماله.

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