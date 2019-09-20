محمد رمضان في الجونة وأحمد مكي يعطي الدواء لعصفوره.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- منال الجيوشي:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر صفحاتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن، خلال 24 ساعة:

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له من مدينة الجونة، استعدادا لافتتاح المهرجان.

أحمد مكي

نشر الفنان أحمد مكي، عبر صفحته الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة له وهو يعطي الدواء لعصفوره.

ماريتا الحلاني

نشرت الفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة لها.

حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة سيلفي جديدة التقطها داخل سيارته.

ندى موسى

نشرت الفنانة ندى موسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة كاجوال مثيرة.

أمل حجازي

نشرت الفنانة اللبنانية أمل حجازي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

شيماء هلالي

نشرت الفنانة التونسية شيماء هلالي، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

أسما شريف منير

نشرت المذيعة أسما شريف منير، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

أصالة

نشرت الفنانة السورية أصالة نصري، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بابنتها شام أيمن الذهبي.

دينا

نشرت الفنانة دينا، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير، ظهرت فيها بإطلالة بدوية.

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