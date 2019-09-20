فريد غنام يطلق أغنيته الجديدة لن أتحمل اكثر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - يعيش الفنان المغربي فريد غنام حالياً حالة انتشاء بعد النجاح الذي لقيته أغنيته الجديدة "نو بو يدو ماص"التي أطلقها قبل أسابيع فقط ،حيث عبر غنام عن ابتهاجه للنجاح الذي لقيته أغنيته التي لاقت الترحيب بمجرد ما تم الترويج لها على قناته الرسمية، موضحاً في هذا الصدد بأن فريق العمل الذي اشتغل على الأغنية راهن في تحديه بأن تكون أغنية "نو بو يدو ماص" ،هو عنوان بالاسبانية وتعني لن أتحمل أكثر مختلفة شكلاً ومضموناً عن أغنيته السابقة "بلكانة" التي ما تزال تحصد بدورها نسب مشاهدة مشجعة يوميا.



تصوير الأغنية



هذا النجاح كما يقول غنام "لسيدتي نت" حفز فريق العمل على تصوير الأغنية الجديدة "نو بو يدو ماص" بطريقة الفيديو كليب في مواقع تصوير جميلة.



الأغنية من كلمات وألحان خالد سلام، وتوزيع الفنان الموسيقي فلسامي برود والماستورينغ ألفونسو بيريز، أما إخراج الفيديو كليب فكان للمخرج مصطفى خونا، وهو الفريق الذي يذكر بأهمية الطاقة الإيجابية في حياتنا وفي تدبير الأمور اليومية، مع تجنب جميع مصادر الطاقة السلبية التي من حولنا التي من شأنها أن تعيد المرء لسنوات إلى الوراء وتغرقه في أمور لا جدوى منها كما يوضح غنام.

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