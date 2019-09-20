عرسي الليلة جديد خولة بن عمران

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:43 صباحاً - أعلنت الفنانة خولة بن عمران في تدوينة لها عن قرب إطلاق أغنية جديدة تحمل عنوان: "عرسي الليلة"، حيث تنشغل حالياً بوضع اللمسات الأخيرة على تصوير الأغنية وترويجها قبل تسويقها.



وقد رحب جمهور بن عمران بالخبر متمنيا بأن يكون في مستوى أغانيها السابقة التي لاقت استحسان جمهورها المغربي والعربي من قبيل "اللي تبغيه يخونك"، "ضحكتيني يا السي".



وتجدر الإشارة إلى أن خولة بنعمران فنانة مغربية شابة، تنحدر من مدينة القصر الكبير (شمال المغرب)، بدأت مسيرتها الغنائية بمشاركتها في برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "ستار أكاديمي" الذي شكل دفعة رئيسة في شهرتها العربية.أطلقت أعمالاً خاصة حققت نجاحًا واضحًا في صفوف معجبيها، منها "نساوك فيا"، و"بلاد الخير" برفقة زوجها المطرب اللبناني وسام أمير، وغيرها من الأغاني الشبابية. لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستقرام الخليج 365 ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "الخليج 365 فن"

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