بالفيديو.. كلمة انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي الدولي

القى مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي كلمة هامة جداً، وجاء ذلك في حفل افتتاح المهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

وصرح انتشال التميمي بأن الأيام المقبلة في المهرجان تحمل عدة تحديات، قائلًا: "نحرص دائمًا لتعميق مهرجان الجونة للسينما ليكون جاذبًا للعالم،

وأن الانجاز الذي حققه المهرجان في العامين الماضيين، يشعرنا بالفخر|، ولم يكن الأمر بالسهل حيث وجهتنا العديد من الصعاب التي تغلبنا عليها".

ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا فى مسابقة الأفلام الروائية

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الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي تم تأسيسه منذ عامين كي نجمع صناع الأفلام والمنتجين والممثلين والمشاهدين من كل المنطقة العربية والعالم في مكان واحد.