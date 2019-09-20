مهرحان سماع ..على مسرح القلعة السبت القادم

يفتتح مساء السبت القادم مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية دورته الثانية عشرة تحت شعار" وطن بلا حدود".

وينطلق فى الفترة من ٢١حتى 26 سبتمبر الجاري على مسرح بئر يوسف بقلعة صلاح الدين، و تحل أفريقيا ضيف شرف المهرجان بمناسبة تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي هذا العام.

يقام المهرجان تحت رعاية د. ايناس عبد الدايم وزير الثقافة بمشاركة قطاع العلاقات الثقافية الخارجية وصندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع وزارتي الأثار والسياحة متمثلة في الهيئة العامة للتنشيط السياحي، ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب ، بحضور سهام اسماعيل المدير التنفيذى للمهرجان، علا جمال رئيس قطاع السياحة الداخلية بالهيئة العامة للتنشيط السياحى.

Advertisements

ويقول الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس المهرجان بأن الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الاسبق هو شخصية المهرجان هذا العام الذي دعم مشروع فرقة رسالة سلام والتي بدأت

بفرقة ومدرسة سماع التي تجمع بين التراث الإسلامي والتراث القبطي عام ٢٠٠٧ بقبة الغوري، بهدف التأكيد على تفرد الشخصية المصرية والتي ارسلها كسفيرا لدول العالم المختلفة، ثم تدشينه وإقامة مهرجان سماع الدولى للإنشاد والموسيقى الروحية والذي أصبح له مكانة دولية وصولا الي حلم ملتقى الاديان بسانت كاترين ومجمع الاديان بالقاهرة، ويقول عبد الفتاح لوزير الثقافة الاسبق اننا سننتقل في "قافلة سلام" بمهرجان سماع وملتقي الاديان الي بلدان أوروبية وعربية لنوكد أن مصر تستطيع أن تقيم حوار للثقافات لتؤكد على جوهر الاديان والمحبة والسلام والتواصل الإنساني مع الشعوب، مضيفا بأنه ستقام احتفالية" ملتقى الاديان" في دورته الخامسة بمجمع الاديان بمصر القديمة يوم ٢٥ سبتمبر الجاري، تحت عنوان "هنا نصلي معا" والذي أقيمت دوراته الثلاثة السابقة بسانت كاترين ثم انتقلت بعد ذلك الي مجمع الاديان بالقاهرة من العام الماضي، متمنيا انتصار إقامة قداس صوفي يضم ١٠٠٠ مرنم ومنشد ، حيث تتناغم الأصوات وتتوحد لتؤكد على لحظة التواصل الإنساني وعمق مفهوم الاديان.

يشارك في المهرجان أكثر من ٢٠ دولة وهي "مصر وإثيوبيا واندونسيا والاردن والجزائر والسودان والمغرب وباكستان ورومانيا وفرنسا واليونان واسبانيا وليبيا والبوسنه والهرسك وبنجلاديش والكونغوبرازفيل وتونس وسيريلانكا ونيجيريا والكونغوكنشاسا وماليزيا ومالي وتنزانيا وبروناي ، بالإضافة إلى مشاركة متميزة لفرق سوريا المقيمة بمصر، وتقام العروض بقلعة صلاح الدين وقبة الغوري وساحة الهناجر وشارع المعز و مجمع الاديان وحديقة الحرية.

وأعلن عبد الفتاح بأن المهرجان سيكرم هذا العام كوكبة من العلماء ورجال الدين منهم اسم الراحل العالم مصطفى محمود" رحلة العلم والايمان" ، واسم الراحل الشيخ محمود على البنا" صوت لايغيب" ، بالإضافة لتكريم القديسة فيرينا" ام الراهبات" من سويسرا، واندرياس جياكوماكيس" ترانيم السلام" من اليونان، والدكتورة عطا الفونسين" بهجة الحياة" من الكونغو.