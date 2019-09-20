صرحت زوجة الفنان خالد سليم السيدة خيرية هشام، عن إطلالاتها اللامعة، إذ أعربت عن شدة سعادتها في المهرجان.
وصرح أيضًا الفنان خالد عن حبه الشديد بعض الأعمال السينمائية الكلاسكية، وأضاف قائلًا: "أنا سعيد جدًا أني موجود معاكو اليوم في المهرجان، وهوشئ أكثر من رائع لتكريم نجوم الفن".
يذكر أن النجم خالد سليم يشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة، أحمد كرارة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال،
وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. خالد سليم وزوجته على السجادة الحمراء في انطلاق مهرجان الجونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.