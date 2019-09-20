بالفيديو.. خالد سليم وزوجته على السجادة الحمراء في انطلاق مهرجان الجونة

صرحت زوجة الفنان خالد سليم السيدة خيرية هشام، عن إطلالاتها اللامعة، إذ أعربت عن شدة سعادتها في المهرجان.

وصرح أيضًا الفنان خالد عن حبه الشديد بعض الأعمال السينمائية الكلاسكية، وأضاف قائلًا: "أنا سعيد جدًا أني موجود معاكو اليوم في المهرجان، وهو

شئ أكثر من رائع لتكريم نجوم الفن".

يذكر أن النجم خالد سليم يشارك في بطولة مسلسل "بلا دليل" من بطولة درة، أحمد كرارة، حازم سمير، نيكولا معوض، جمال عبدالناصر، إسلام جمال،

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عمر الشناوى، أحمد كرارة، إنعام الجريتلى، مها نصار، ديانا هشام، شيرين عرفة، و من تأليف إنجي علاء، و إخراج منال الصيفى.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار من الغموض والتشويق، حول شخصية عمر بركات، الذي يجسدها الفنان خالد سليم، وتجسد الفنانة درة شخصية عازفة آلة "هارب"، حيث تضرب الأزمات والمشاكل حياتهما وتنقلب رأسًا على عقب.