بالفيديو.. مقدمة كوميدية لأكرم حسني في مهرجان الجونة

قدم النجم أكرم حسني مقدمة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بوصلة كوميدية، وجاء ذلك من خلال مداعبته للفنان تامر حبيب على تقديمه كل عام الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة. على تقديمه كل عام الأغنية الافتتاحية لمهرجان الجونة.

يذكر أن النجم أكرم حسني شارك سابقًا في بطولة فيلم "البدلة"، وهو بطولة كل من النجم تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد سامي. شارك سابقًا في بطولة فيلم "البدلة"، وهو بطولة كل من النجم تامر حسني، ماجد المصري، أمينة خليل، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد سامي.

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