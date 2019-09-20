مها أبو عوف تخطف الأنظار بإطلالة جذابة في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة القديرة مها أبو عوف الأنظار بإطلالة جذابة، وذلك أثناء حضورها افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة. يذكر أن الفنانة مها أبو عوف شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد. مؤخرًا في بطولة فيلم "الفيل الأزرق 2"، وهو بطولة كل من كريم عبدالعزيز، هند صبري، نيللي كريم، إياد نصار، تارا عماد، أحمد خالد صالح، شيرين رضا، تامر هاشم، مروان يونس، محمود جمعة، رانيا الملاح، مها أبو عوف، ولاء الشريف، خالد الصاوي، رمزي لينر، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

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