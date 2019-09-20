تراند اليوم : رانيا يوسف تشعل مهرجان الجونة .. لبست البطانة و نسيت حمالة الصدر في البيت – صور

خطفت رانيا يوسف الأنظار إليها بفستان مكشوف، زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة.

جاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود كشفت عن ساقها كاملة.

كما تميز الفستان بفتحة “v” واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن “حمالة الصدر”.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مي مصري، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدي في حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمي لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

Advertisements

يشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.