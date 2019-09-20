تراند اليوم : ملخص حفل أفتتاح مهرجان الجونة .. رانيا بدون ملابس داخلية و بوسة الفيشاوي لزوجته – فيديو و صور

بقلم – فارس طارق

أنتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي وعدد من النجوم الدوليين أمثال مينا مسعود .

وشهد الحفل الكثير من المواقف الطريفة التي اعجبت المشاهدين و في التقرير التالي نرصد أبرز هذه المشاهد :

أحمد داوود و علا وشدي يرقصان على السجادة الحمراء :

خطف الثنائي الفنان احمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي الانظار في حفل افتتاح الدورة ال٣ من مهرجان الجونة السينمائي فور وصولهما.

وظهر الثنائي وهما يرقصان على السجادة الحمراء امام عدسات المصورين ويداعبان بعضهما البعض.

شراب شادي الفونس :

ظهر الفنان شادي ألفونس بـ “شراب” ملون على البدلة في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثالثة.

شيري عادل تظهر مع معز مسعود بعد الانفصال :

اثار ظهور الفنانة شيرى عادل برفقة طليقها الداعية الإسلامى معز مسعود، على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائى الجدل، بعد إعلانها انفصالهما مؤخرا.

محمد فراج يعلن خطوبته على بسنت شوقي

أعلن الفنان محمد فراج عن خطوبته رسميا من الفنانة بسنت شوقي.

حضر فراج برفقة بسنت إلى حفل افتتاح الجونة، وتحدث في لقاء مع قناة ON E وقال إنه متحمس لمشاهدة فيلم “لما بنتولد” الذي تشارك في بطولته خطيبته بسنت، ليتلقى التهاني بعد إعلانه للخطوبة.

رانيا يوسف بدون حمالة الصدر !!

خطفت رانيا يوسف الأنظار إليها بفستان مكشوف، زيتي اللون، تميز بفتحاته المتعددة.

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جاء الفستان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود كشفت عن ساقها كاملة.

كما تميز الفستان بفتحة “v” واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها، متخلية عن “حمالة الصدر”.

فستان ياسمين صبري

وظهرت الفنانة ياسمين صبرى بإطلالة جريئة، مرتدية فستان ستان اخضر غامق، مكشوفا يأخذ قصة الكتف والكتف، وذا فتحة من الساق، وبه بعض الاكسسوارات من جانب الفستان التى تشبه فرع الشجرة، وهو ما ظهرت به في العام الماضي لمهرجان الجونة باللون الاخضر.

احمد الفيشاوي يظهر مع الصاروخ

حرص النجم أحمد الفيشاوى على تقبيل زوجته امام عدسات الكاميرات بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثالثة التي تقام حاليا.

بكاء نجوم الفن :

قدم مهرجان الجونة في دورته الثالثة أغنية لرثاء الفنانين الراحلين عن عالمنا في 2019.

وأعادت المطربة السورية فايا يونان غناء أغنية “بنلف” التي كتبها ولحنها الراحل بليغ حمدي لرثاء عبد الحليم حافظ، وكانت قدمتها لأول مرة المطربة سميرة سعيد.

وأثناء غناء فايا لم يتمالك الكاتب تامر حبيب دموعه وبكى خاصة مع ظهور صورة الراحل فاروق الفيشاوي، وكذلك يسرا التي وقفت بعد أداء الأغنية من شدة تأثرها وهي تبكي.

وكذلك وقف أحمد الفيشاوي ليحيي صورة والده، ووقفت معه زوجته ندى الكامل.

– “الكابلز”