تراند اليوم : بالصور – تعالي أختار فستان ملكة أغراء مهرجان الجونة

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بقلم – فارس طارق
أنتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي وعدد من النجوم الدوليين أمثال مينا مسعود .
إطلالات الفنانات تشكل احدث الاخبار في كافة المهرجانات الفنية.
ونستعرض في الصور التالية أبرز صور فساتين النجمات علي السجادة الحمراء .