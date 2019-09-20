تراند اليوم : بالصور – تعالي أختار فستان ملكة أغراء مهرجان الجونة

بقلم – فارس طارق

أنتهت منذ قليل فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة ، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، في مصر والوطن العربي وعدد من النجوم الدوليين أمثال مينا مسعود .

إطلالات الفنانات تشكل احدث الاخبار في كافة المهرجانات الفنية.

ونستعرض في الصور التالية أبرز صور فساتين النجمات علي السجادة الحمراء .

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