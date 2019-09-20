تراند اليوم : ريد كاربت مهرجان الجونة تشتعل بظهور “الكابلز” – صور

توافد عدد من الفنانين على ريد كاربت مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وذلك كطقس يسبق حفل الافتتاح، ولقد حرص عدد من النجوم على الظهور على الريد كاربت مع شركائهم، والثنائيات التي أطلت على السجادة الحمراء.

وكان عدد من الفنانين قد خطفوا الأنظار، أثناء تواجدهم على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، لحضور فعاليات حفل افتتاح الدورة الثالثة، المقام حاليًا بمسرح المارينا بمنطقة الجونة.

وحضر الحفل عدد كبير من الفنانين بمصر والوطن العربي، وهم عبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، وفايا يونان، بشرى، وأشرف زكي، وروجينا، ويسري نصر الله، ورشا مهدي، وكريم قاسم، وشريف منير، وناردين فرج، بسمة، ومدحت العدل، وجمال العدل.