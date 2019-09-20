شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. رانيا يوسف تخطف الأضواء بفستان مثير في افتتاح مهرجان الجونة والان مع التفاصيل

كعادتها فى لفت الأنظار إليها، حضرت الفنانة المصرية رانيا يوسف على السجادة الحمراء لحفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى، وظهرت بفستان أخضر اللون مفتوح ومثير خطفت به الأضواء.

كان عدد كبير من النجوم قد وصلوا إلى مهرجان الجونة منهم النجم المصرى العالمى مينا مسعود، والنجوم ليلى علوى وهانى رمزى وزوجته وأشرف زكى وزوجته روجينا ومحمد كريم وخالد سليم وزوجته خيرية والمخرج خيرى بشارة والمخرج محمد سامى وزوجته الممثلة مى عمر وشقيقته الممثلة ريم سامى.

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ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمى لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

يشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلمًا في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة، والذي يجعل عدد الأفلام المشاركة في برنامج هذا العام 68 فيلمًا، وتُعرض جميع الأفلام بترجمة إنجليزية، ومعظمها مترجم للعربية أيضًا، ويعقب معظم العروض ندوات مع صناع الأفلام، أو طاقم عمل الفيلم، في محاولة لوصل صناع الأفلام بجماهيرهم.