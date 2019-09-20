فن ومشاهير

لطيفة تقدم العزاء في وفاة زين العابدين بن علي

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن

هشام لاشين

الجمعة 2019/9/20 01:18 ص بتوقيت أبوظبي

لطيفة التونسية

قدمت الفنانة التونسية لطيفة العزاء في الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي توفي الخميس في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية. 

لطيفة كتبت عبر حسابها الخاص على تويتر: "كان رئيساً لتونس. ربي يرحم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويسامحه ويغفر ذنوبه".

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