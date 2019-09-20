لطيفة تقدم العزاء في وفاة زين العابدين بن علي

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هشام لاشينالجمعة 2019/9/20 01:18 ص بتوقيت أبوظبي
لطيفة التونسية
قدمت الفنانة التونسية لطيفة العزاء في الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي توفي الخميس في أحد المستشفيات إثر تعرضه لوعكة صحية.
لطيفة كتبت عبر حسابها الخاص على تويتر: "كان رئيساً لتونس. ربي يرحم الرئيس السابق زين العابدين بن علي ويسامحه ويغفر ذنوبه".
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