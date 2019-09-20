مهرجان موسيقي جديد على غرار "الجونة السينمائي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف المهندس سميح ساويرس، مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، عن سعادته بافتتاح الدورة الثالثة عن المهرجان، مشيراً إلى نيته في إطلاق مهرجان مماثل للموسيقى والغناء.
وقال "ساويرس" خلال لقائه مع الإعلامي شريف نورالدين على قناة "أون إي": "تعهدنا العام الماضي بعمل مهرجان للموسيقى وأتمنى أن يخرج هذا المهرجان في نفس قوة الجونة السينمائي ".
وبسؤاله عن حبه ومتابعته للسينما قال ضاحكاً: "لا أريد أن أكون كذابا، لست ضليعا في الأفلام، وسأحاول أن أتعلم معكم".
أما عن نجمه المفضل فكشف "ساويرس": "عادل أمام.. أعشق مشاهدة مسرحية مدرسة المشاغبين، ولا أشعر بالملل من تكرار مشاهدتها".
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