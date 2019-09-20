فن ومشاهير

بكاء أحمد الفيشاوي وتامر حبيب ويسرا في "الجونة السينمائي"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بأداء ناعم، أثارت المطربة السورية فايا يونان الشجون، وجعلت الدموع تنهمر من أعين الحضور في حفل افتتاح "الجونة السينمائي"، بعد أدائها أغنية "بنلف"، التي كتبها بليغ حمدي في رثاء والده. 


وتحركت مشاعر الضيوف بسبب الصور التي صاحبت أداء الأغنية، حيث ظهرت صور النجوم الراحلين فاروق الفيشاوى وعزت أبوعوف وأحمد عبد الوراث.

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وانهمر السيناريست تامر حبيب في البكاء، فيما وقفت الفنانة يسرا وبدا عليها تأثرها الشديد بالأغنية وظهور صور الفنانين الراحلين.

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