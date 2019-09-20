شكرا لقرائتكم خبر عن سيلفستر ستالونى بعد بلوغه سن الـ73: المحارب لا يمكن أن يستريح أبداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من بلوغه لسن ال73 من العمر، إلا أن الممثل العالمى سيلفستر ستالونى دائماً ما يرغب فى الظهوربمظهر شاب.

ويقترب عرض فيلم رامبو الجديد الذى يأتى بعنوان Rambo: First Blood فى دور العرض السينمائى بعد مرور 37 عاماً على الظهور الأول للمحارب الأسطوري "جون رامبو" فى أدغال الغابات.

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وفى تصريحات نقلتها صحيفة فارايتى، عن الممثل صاحب الـ 73، أكد أن المحارب لا يمكن أن يستريح أبداً، أو يجد السلام، خصوصاً كونه شخص مؤثر فى عالمه الذى بدأه منذ ما يقارب الأربعة عقود"، مضيفاً " أنه دائماً ما يصاب بأذى نتيجة التصوير، ومع تقدم عمره، أصبح يصاب بالأذى أكثر من الفترات الماضية".

وتدور أحداث الأجزاء الأولى من الفيلم حول مقاتل سابق في فيتنام، اسمه جون رامبو، يعيش في تايلاند في منطقة حدودية بالقرب من بورما، ومع اندلاع الحرب الأهلية هناك، يتوجب على رامبو إنقاذ فريق مغامر دخل بورما لإنقاذ حياة الأبرياء فيها.