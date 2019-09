مغني الروك البريطاني رود ستيوارت ينتصر على السرطان بعد صراع مرير

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف مغنى الروك البريطانى الشهير رود ستيوارت أنه شفى تماما من مرض السرطان بعد معركة “سرية” استمرت لعامين، وجاء ذلك بحسب موقع “loudersound”، حيث يقول رود ستيوارت إنه تم تشخيص إصابته بسرطان البروستاتا أثناء فحص روتينى، وفضل أن يكون هذا الخبر “سر”، لكنه الآن فى حالة صحية جيدا بعد التخلص من هذا المرض.

ووفقا لموقع “ultimateclassicrock” فإن المغنى العالمي البالغ من العمر 74 عاما أطلق حملة جديدة مقرها فى المملكة المتحدة لتشجيع الرجال على اكتشاف مبكر لمرض سرطان البروستاتا عن طريق اختبار طبى وذلك من أجل تجنب الوفاة بهذا المرض.

ومع إعلان المطرب العالمي هذه المعركة مع سرطان البروستات، أراد ستيوارت تشجيع الرجال على الخضوع دوريا لفحوص طبية لزيادة معدلات الكشف المبكر للإصابات بهذا المرض.

وقال ستيوارت: لم يكن أحد يعلم بذلك، لكني رأيت أن الوقت حان لأبوح بالأمر للجميع إذا ما كنت شفيت الآن، فهو ببساطة لأني عالجت المسألة في وقت مبكر. لقد أجريت الكثير من الفحوص.

وأضاف المطرب المخضرم قائلا : يا أيها الرجال، يجب حقا زيارة الطبيب.

ويتم تشخيص إصابة نحو 50 ألف بريطاني سنويا بسرطان البروستات.

والجدير بالذكر أن رود ستيورات هو مغنى روك وكاتب أغانى بريطانى ولد فى يوم 10 يناير 1945، وبدء النجم الشهير مسيرته الفنية فى 1961 ومستمر فى تحقيق النجاحات حتى الآن، ومن أبرز أغنياته ” i don’t want to talk about it ” و ” young turks ” و ” forever young ” ، وغيرهم.