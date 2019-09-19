نجوم الفن يتألقون على السجادة الحمراء في الدورة الثالثة لمهرجان الجونة.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي
تألق عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي على السجادة الحمراء، في الدور الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.
المهرجان شهد حضور العديد من المشاهير ومنهم الإعلامية بوسي شلبي، المخرج خالد منصور، شيكو، الفنانة التونسية درة، بشرى، وكان رجل الأعمال نجيب ساويرس من أول الحاضرين كرئيس للمهرجان.
وحضر أيضا أحمد داوود وزوجته، والتي تألقت على السجادة الحمراء، الفنانة بسمة، ميريهان حسين، يسرا، روجينا، أشرف زكي، رشا مهدي، وغيرهم.
ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعى، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى، خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى فى حفل الختام.
مهرجان الجونة السينمائي يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية فى السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية فى صناعة الأفلام فى أواخر التسعينيات.
وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى الذى شارك فى لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان وبوسان وتورونتو وروتردام ودوربان وطوكيو، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت.
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