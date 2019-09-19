وفاة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي منذ قليل الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، في منفاه بالمملكة العربية السعودية، بعد تعرضه لأزمة صحية نقل على أثرها لإحدى المستشفيات الخاصة بالسعودية، ورحل عن عمر يناهز الـ 83 عامًا.

وذكرت إذاعة موازييك أن بن علي، أن زين العابدين، قضى 3 أشهر في العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة.

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بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي، هربا مع اثنين من أبنائهما يوم 14 يناير 2011 إلى السعودية عقب الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكمه الذي استمر 23 عاما.

كان بن علي ثاني رئيس لتونس بعد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي في الخمسينات، تولى السلطة في نوفمبر 1987 بعد الحبيب بورقيبة.

يذكر أن زين العابدين بن علي، تولى رئاسة الجمهورية التونسية منذ 7 نوفمبر 1987 إلى 14 يناير 2011، وهو الرئيس الثاني لتونس منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 بعد الحبيب بورقيبة، عين رئيسًا للوزراء في أكتوبر 1987 ثم تولى الرئاسة بعدها بشهر في نوفمبر 1987 في انقلاب غير دموي حيث أعلن أن الرئيس بورقيبة عاجز عن تولي الرئاسة، وقد أعيد انتخابه وبأغلبية ساحقة في كل الانتخابات الرئاسية التي جرت، وآخرها كان في 25 أكتوبر 2009.