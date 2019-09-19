مينا مسعود من "الجونة السينمائي": فخور بعودتي لمصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استقبل ضيوف مهرجان الجونة السينمائي، النجم العالمي مينا مسعود، صاحب الأصول المصرية، بحفاوة كبيرة لحظة صعوده على خشبة المسرح من أجل إلقاء كلمته في حفل افتتاح الدورة الثالثة من المهرجان.



وأبدى مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" سعادته بالاستقبال الرائع وقال في كلمته: "لا أصدق ما يحدث في مصر.. كنت هنا منذ 10 سنوات ولم أجد هذا الثراء الفني الكبير. اليوم أشعر بالفخر الشديد بعودتي إلى مصر".





وأضاف: "هذه لحظة فارقة. شكرا لعائلة ساويرس لإيمانها بقيمة الفن وحرصها على رعاية هذا الحدث الفني الكبير"، مؤكدا على قوة الفن واعتباره منصة للتعبير عن الثقافة والهوية الحقيقية للشعوب، كما أبدى ثقته في مهارات وقدرات المبدعين العرب.

و أشاد النجم العالمي بفيلم "آدم" الذي يروي قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا، كما سلّم الفنانة المغربية نسرين راضي جائزة eda، مؤكداً سعادته بالفيلم الذي جعله يشعر بالفخر بوالدته وبالطريقة التي اتبعتها في تربيته.