تعاون بين "الجونة السينمائي" و"يونيسيف" لحماية حقوق الطفل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الممثلة المصرية منى زكي، خلال كلمتها في افتتاح الدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي، عن اتفاقية تعاون بين المهرجان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".
وقالت زكي إن الاتفاقية ستستمر لمدة 5 سنوات، وهدفها مناقشة قضايا الأطفال وإبراز وحماية حقوقهم، من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.
وانطلقت فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر/أيلول.
ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، كما يعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
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