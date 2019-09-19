رغم انفصالهما.. "الجونة السينمائي" يجمع شيري عادل ومعز مسعود

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرصت الفنانة شيري عادل على التقاط العديد من الصور على السجادة الحمراء في افتتاح الدورة الـ3 من مهرجان الجونة السينمائي، بجوار زوجها السابق الإعلامي معز مسعود، والذي انفصلت عنه قبل أسابيع قليلة.

وكانت شيري عادل أعلنت أواخر أغسطس/ آب الماضي، بعد سيل من الشائعات، انفصالها عن الباحث معز مسعود، ونشرت "ستوري" على موقع "أنستقرام" أكدت خلاله حقيقة الانفصال.

وتزوجت شيري من معز مسعود العام الماضي، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما أثناء تصوير مسلسل "السهام المارقة" الذي تولى مسعود إنتاجه فنياً.

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وصاحب خبر زواجها موجة من الجدل بسبب طبيعة عمل كل منهما. وعقب الزواج غابت شيري عن الساحة الفنية، وتوقع كثيرون إعلان اعتزالها، لكنها كانت حريصة على أن تثبت للجميع أنها سعيدة وأن قرار الزواج كان صائباً.

وفي 23 يوليو/تموز الماضي، انتشرت شائعة قوية تؤكد فشل الزواج والانفصال، والتزم الطرفان الصمت، وذهبت الشائعة أدراج الرياح بعدما نشرت الفنانة فيديو على "أنستقرام" يجمعها بمعز مسعود في حالة ود.

وأقيم، الخميس، حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، في دورته الـ3، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن.