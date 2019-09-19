رانيا يوسف بدون حمالة صدر وفستان مكشوف في مهرجان الجونة 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارت الفنانة المصرية رانيا يوسف، الجدل فور ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، وجاءت إطلالتها هذه المرة مثيرة كعادتها في المهرجانات الفنية.

وأطلت رانيا يوسف، بفستان كاشف زيتي اللون وتميز بعدة فتحات كما جاء بفتحة "v" واسعة من الجهة العلوية، كاشفة عن جسدها وتخلت عن ارتداء "حمالة صدر"، وكان ظهرها عاريًا، وتميز الفستان بفتحة هوليود مما كشف عن ساقها كاملة.

واعتمدت رانيا يوسف تسريحة بسيطة كلاسيكية تناسبت مع فستانها مع ارتداء أقراط لامعة وحذاء أسود عالٍ وشنطة ذهبية اللون، فيما تميز مكياجها بالترابي المطفي.

وحرصت رانيا يوسف على التقاط الصور التذكارية على السجادة الحمراء، حيث تهافتت عليها عدسات المصورين، كما أبرزت فتحة الفستان من جهة ساقها في الصور.

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وبهذه الإطلالة تواصل رانيا يوسف إثارة الجدل حيث أن لها سابقة مع "البطانة" عندما ظهرت في مهرجان القاهرة السينمائي العام الماضي بفستان أسود شفاف دون بطانة طويلة.

يُذكر أن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، انطلقت اليوم بحفل الافتتاح على أن تستمر الفعاليات حتى 27 من سبتمبر الجاري، حيث يشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.