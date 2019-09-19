يسرا تبرر مشاركتها في مهرجان الجونة رغم حزنها على وفاة والدتها.. ماذا قالت؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرجت الفنانة المصرية يسرا من حالة الحزن التي سيطرت عليها خلال الفترة الماضية بعد وفاة والدتها، وذلك بظهورها في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث تألقت بفستان أسود لامع أبرز جمالها.

وقالت يسرا في تصريحات تلفزيونية خلال أول ظهور لها بعد وفاة والدتها على هامش حضورها المهرجان: "لدي مسؤوليات تجاه المهرجان، الحزن في القلب ولذلك حضرت اليوم حفل الافتتاح".

وأضافت: "لا بد أن تستمر الحياة والحزن لن يذهب أبدًا ولن يخرج من قلبي ولن أنساها، ستظل معي طوال الوقت، وأريد أن تفتخر بي دائمًا".

وأوضحت: "أشعر أن مهرجان الجونة مثل ابني ويكبر عام بعد الآخر، لم أبذل جهدًا كبيرًا فيه هذا العام بسبب ظروف وفاة والدتي ولكني فخورة به وأشعر أنني ضيفة شرف".

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وأبدت يسرا سعادتها بتكريم الفنان محمد هنيدي في المهرجان هذا العام، مشيرة إلى أنه نجم كوميدي كبير وله ثقل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي في السابعة مساء الخميس، وتستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلمًا خارج المسابقة.

ووصل إلى المهرجان عدد كبير من الفنانين، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل، كما حضره يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير.