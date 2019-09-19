شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يمنح المغربية نسرين الراضى جائزة EDA والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منح النجم المصري العالمي مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى جائزة مؤسسته الخيرية "EDA" ، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، أُسسها تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذى يحكى قصة 3 سيدات من شمال أفريقيا.

من جانبه قال مينا مسعود أن هذه الجائزة تم تصميمها لتكرم الفنانين ذات الجنسيات المختلفة، وأنه سعد هذا العام بمشاهدة العديد من الأفلام المختلفة من كافة الثقافات، وتأثر بكل ما شاهده مؤكدا أنه وقع في غرام فيلم "أدم"، لانه يروي قصة للعديد من الاجيال من خلال ثلاثة سيدات من شمال افريقا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته واخواته وبالطريقة التي تربي عليها.

وكانت نسرين الراضي تعرضت لموقف محرج اثناء صعودها لتسلمها الجائزة حيث تعثرت في فستانها.

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