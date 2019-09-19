شكرا لقرائتكم خبر عن مينا مسعود يلقى كلمته بالعربية فى مهرجان الجونة ويداعب الجمهور "شكلكوا فظيع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد النجم الكندى المصرى مينا مسعود على خشبة مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة، لإلقاء كلمة أمام الحضور ليفاجئهم بالحديث باللغة العربية حيث قال بدعابة "أدونى كدا ثانية.. كلكوا شكلكوا فظيع بجد فظيع كويس".

وأضاف مسعود فى كلمته :"عاوز أقول قبل ما أتكلم بالإنجليزية، أنا فرحان إنى رجعت مصر أم الدنيا وبشكر أمير رمسيس على الجهد الكبير فى تنظيم هذا الحدث وأيضًا أشكر عائلة ساويرس على اهتمامهم بعمل فنى بهذا الشكل.. ليبدأ حديثه باللغة الانجليزية بعد ذلك".

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وعاد مينا لمداعبة الحضور مرة أخرى عندما وجد التصفيق ليس على المستوى وقال بالعربية: "انتوا ساكتين خالص يا جماعة.. إحنا فى مصر.. أنا مش مصدق إن ده بيحصل فى مصر لأنى آخر مرة كنت هنا من 10 سنوات وفرحان جدًا إن رجعت هنا تانى".

ويشهد حفل الافتتاح حضور كبير من نجوم الفن منهم محمد رمضان، مينا مسعود، يسرا، ليلى علوى، منى زكى، إلهام شاهين، درة، خالد سليم، شريف منير، صبا مبارك، غادة عادل، رانيا يوسف، رشا مهدى، كارمن بصيبص، أمل بوشوشة، نسرين طافش، هانى رمزى، شيكو، كريم قاسم، مروان حامد، يسرى نصر الله، سميرة مقرون، دانا حمدان، ريم مصطفى، نور، مى عمر، المخرج محمد سامى، أحمد داوود وزوجته علت رشدى كما حضر أيضًا الكاتب الصحفى خالد صلاح، وزوجته الإعلامية شريهان أبو الحسن، شريف رمزى وزوجته ريهام أيمن، محمد فراج، داليا البحيرى، عمرو يوسف، كنده علوش، حسن الرداد، إيمى سمير غانم، شيرى عادل ومعز مسعود، أكرم حسنى، رايا أبى راشد، أبو، أحمد الفيشاوى وزوجته ندا الكامل، فاطمة ناصر، سانح الصريطى، سلوى محمد على وعدد آخر من النجوم.