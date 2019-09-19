شكرا لقرائتكم خبر عن رثاء الفنانين الراحلين فى مهرجان الجونة بأغنية "بنلف" بصوت فايا يونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رثا مهرجان الجونة السينمائى في دورته الـ 3، الفنانين والمخرجين وصناع السينما الراحلين، وذلك من خلال أغنية "بنلف"، والتى قدمتها النجمة السورية فايا يونان، ومن الأسماء التي أبرزها المهرجان شاهيناز طه وعلوية زكي وعمر الشيخ ومها عرام وجابر عبد السلام وأمل سليمان ونادية فهمي ومحسنة توفيق ومحمود القلعاوي ومحمود الجندي وعزت ابو عوف وفاروق الفيشاوي وغيرهم.

ويرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.

فيما يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، الذي حققت أفلامه اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والنجمة الممثلة التونسية درة زروق.