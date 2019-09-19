شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. تعرف على موعد طرح ملحمة فيلم Midway فى دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حالة من الترقب يعيشها محبي أفلام الحروب وتحديداً الحرب العالمية الثانية، بعدما أعلن صناع فيلم Midway عن موعد طرح الفيلم الذى يسلط الضوء على واحدة من أهم المعارك فى تاريخ الحروب على الإطلاق والتي جرت فى مياه المحيط الهادي بين القوتين العظيمتين آنذاك اليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكانت لها أصداء كبيرة لا زالت إلى الآن.

صناع Midway الذى يضم العديد من النجوم طرحوا مؤخراً البرومو الثاني للفيلم بهدف تشويق الجمهور إلى تلك الملحمة التي تسلط الضوء على معركة من المعارك العظيمة التي كانت نقطة فاصلة بتاريخ الحروب حيث ساهمت التضحيات بتلك الحرب من قبل الجنود والضباط الأمريكيين في الإنتصار الأمريكي على القوات اليابانية التي كادت وقتها أن تزيح الأسطول الأمريكي تماماً من المشهد وتمهد لإنتصار ساحق، .. كل ذلك خلال الفيلم الذى سيطرح فى الثامن من نوفمبر.

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فيلم Midway يشارك في بطولته وودي هاريلسون، لوك إيفانز، ماندي مور، لوقا كلينتاك، أرون إيكهارت، دارين كريس، وإخراج رولاند إيمريش.