شكرا لقرائتكم خبر عن منى زكى تعلن عن اتفاقية بين اليونيسف ومهرجان الجونة فى حفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة منى زكى من خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة عن اتفاقية من نوع خاص بين مهرجان الجونة واليونيسف وتستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدا أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولي.

مهرجان الجونة السينمائي يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية فى السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية فى صناعة الأفلام فى أواخر التسعينيات، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى الذى شارك فى لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان وبوسان وتورونتو وروتردام ودوربان وطوكيو، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

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يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.