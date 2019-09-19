شكرا لقرائتكم خبر عن انتشال التميمى: الجونة يقدم أفضل إنتاجات السينما العالمية الحاصلة على جوائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال انتشال التميمي، مدير مهرجان الجونة، إن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تحمل الكثير من الطموحات والأهداف وإن كل يوم من التسعة أيام هى مدة المهرجان تحمل الكثير من المتعة من خلال تقديم الأفلام فى مسابقاته الثلاثة هى أبرز إنتاجات السينما العالمية والحاصلة على جوائز من كان وبرلين وفينسيا ولوكارنو وغيرها. وأكد انتشال التميمى أن نجاح منصة الجونة لم يكن ممكنًا إلا بدعم العديد من الجهات التى وجه لها الشكر إضافة إلى أن المهرجان يشمل فعاليات حفل موسيقى بمشاركة 70 عازف بقيادة المايسترو أحمد الصعيدى والاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس بتقديم مقتنياته لأول مرة.



مهرجان الجونة السينمائي يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية فى السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية فى صناعة الأفلام فى أواخر التسعينيات، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى الذى شارك فى لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان وبوسان وتورونتو وروتردام ودوربان وطوكيو، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.

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يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، الذي حققت أفلامه اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والنجمة الممثلة التونسية درة زروق.