شكرا لقرائتكم خبر عن بدء حفل مهرجان الجونة بأغنية أكرم حسنى "سيما" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلق منذ قليل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بأغنية أكرم حسني "سيما" الذي يقدمها بصحبة فرقة استعراضية راقصة.

وكانت السجادة الحمراء شهدت حضور النجوم يسرا وليلي علوي وخالد سليم وزوجته والمخرج محمد سامي وزوجته مي عمر وعمرو يوسف وكنده علوش ومحمد كريم وتارا عماد ومحمد فراج وهاني رمزي وشريف رمزي وزوجته ريهام أيمن وبشري ودرة والدكتور أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا والمطرب أبو وزوجته والتي ظهرت عليها علامات الحمل وقرب موعد وضعها وداليا البحيري ووشريف منير ونسرين طافش ومحمد رمضان ومحمد كريم والنجم المصري العالمي مينا مسعود ومني زكي وسارة التونسي.

مهرجان الجونة السينمائي يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، وهو أحد المخرجين الذين أعادوا تعريف الواقعية فى السينما المصرية، كما أنه أحد أوائل المخرجين العرب الذين استخدموا التكنولوجيا الرقمية فى صناعة الأفلام فى أواخر التسعينيات، وتضم اللجنة المخرجة والمنتجة مى مصرى إحدى أعمدة السينما الفلسطينية والعربية، وناشين مودلى مدير مهرجان سيدنى السينمائى الذى شارك فى لجان تحكيم مهرجانات سينمائية مثل سان سيباستيان وبوسان وتورونتو وروتردام ودوربان وطوكيو، ورسول بوكاتى مهندس الصوت الأكثر شهرة فى آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، إضافة إلى الناقد السينمائى الروسى ستاس تيركين والمدير الفنى لمهرجان دفيجنيى الوطنى ومهرجان ستريلكا السينمائى.

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يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، وتضم لجنة التحكيم المخرجة والمنتجة آن أجيون، إضافة إلى لودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، كما تشاركهم مصممة الأزياء المصرية المتميزة ناهد نصر الله.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، الذي حققت أفلامه اهتمامًا نقديًا وجماهيريًا واسعًا، وتضم اللجنة المخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، وتتضمن اللجنة المخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والنجمة الممثلة التونسية درة زروق.