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شيرى عادل تحضر افتتاح الجونة السينمائى بصحبة معز مسعود.. هل تراجعا عن الانفصال؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فجرت الفنانة شيرى عادل مفاجأة كبيرة بحضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة بصحبة طليقها الداعية معز مسعود، حيث دخل الاثنان إلى مسرح الحفل سويًا وسط تساؤلات حول عودتهما مرة أخرى.

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شيرى عادل ومعز مسعود

وتعد هذه المرة هى الأولى التى تظهر بها شيرى عادل بصحبة معز مسعود فى احتفالية فنية منذ زواجهما قبل عام، حيث ظهرت شيرى بمفردها فى أحداث فنية قليلة للغاية فى هذه الفترة إلى أن أعلنت طلاقها منه الشهر الماضى.

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وتزوجت شيرى عادل من الداعية معز مسعود بعد تعاونهما فى شهر رمضان قبل الماضى فى مسلسل "السهام المارقة" الذى أنتجه معز وقامت بشيرى ببطولته، وذلك وسط جدل كبير نظرًا للاختلاف الفكرى بينهما وطبيعة عملهما الأولى فنانة والآخر داعية إلا أنهما تحديا كل ذلك وتزوجا وفى النهاية لم تستمر الزيجة أكثر من عام.

PSX_20190919_210026شيرى عادل ومعز مسعود

وغابت شيرى عادل عن الأعمال الفنية من زواجها من معز مسعود باستثناء بطولتها حكاية من 5 حلقات بعنوان "نظرة فابتسامة" ضمت حكايات الجزء الثانى من مسلسل "نصيبى وقسمتك" وشاركها البطولة أحمد العوضى والذى عرض فى سبتمبر 2018.

 

 

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