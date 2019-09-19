فايا يونان تغني "بنلف" في "الجونة السينمائي" رثاءً لنجوم فارقونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة السورية فايا يونان في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وقدمت أغنية بعنوان "بنلف" للموسيقار بليغ حمدي.
وصاحب غناء فايا فيديو ضم صورًا لنجوم رحلوا عن عالمنا العام الحالي، تاركين أثرًا وإرثًا فنيًا كبيرًا.
ضم الفيديو صورًا لـ"عزت أبو عوف، محمود الجندي، فاروق الفيشاوي، المخرج عمر الشيخ، حسن كامي، محمد نجم، يوسف شريف رزق الله، محسنة توفيق".
المهرجان تستمر فعالياته حتى 27 سبتمبر، وشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم "نيكول سابا، شريف منير، يسرا، منى زكي، ليلى علوي، إلهام شاهين، صبا مبارك، تامر حبيب، درة، مروان حامد، شيكو".
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