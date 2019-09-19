رغم أنباء انفصالهما.. شيري عادل ومعز مسعود معا في افتتاح "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ظهرت الفنانة شيري عادل مع الداعية والمنتج معز مسعود، على السجادة الحمراء قبل حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي أقيم قبل قليل.

ويعد هذا الظهور هو الأول لهما بعد الأنباء التي انتشرت عن انفصالهما، قبل أيام.

يُذكر أن شيرى عادل تزوجت من الداعية معز مسعود بعد تعاونهما فى مسلسل "السهام المارقة" الذى أنتجه معز وقامت بشيرى ببطولته، وعُرض في رمضان قبل الماضي.

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