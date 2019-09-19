60 صورة لنجوم الفن على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

حالة من التوهج يشهدها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، التي تُقام فعاليات حفل افتتاحه منذ ساعات قليلة.

وحرص عدد من نجوم الفن في مصر والعالم والعربي والعالم على حضور فعاليات الدورة الثالة، ومنهم "يسرا، ومنى زكي، وعمرو يوسف، وكندة علوش، ومحمد رمضان، والممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، وخالد الصاوي، وإيمي سمير غانم وحسن الرداد، وريهام عبد الغفور، وبسمة، ونيللي كريم، وغادة عادل، وليلى علوي، وغيرهم".

ونشر الحساب الرسمي لمهرجان الجونة بموقع "إنستجرام" صورة للنجوم على السجادة الحمراء في الدورة الثالثة من المهرجان، ونرصد لكم في هذا الألبوم 70 صورة لنجوم الفن على السجادة الحمراء.

الدورة الثالثة من المهرجان تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، وهو الأمر الذي يعززه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية نحو الأمام حيث يتنافس ما يزيد عن 80 فيلما.