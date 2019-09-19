سماء الجونة تشتعل بالألعاب النارية في فقرة استعراضية لـ"مياس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: شاركت فرقة مياس اللبنانية في إحياء حفل افتتاح ثالث دورات مهرجان الجونة السينمائي، والمُقام على مسرح المارينا على شاطئ البحر الأحمر. واشتعلت سماء الجونة بالألعاب النارية التي صاحبت تقديم الفرقة اللبنانية لفقرة استعراضية على أنغام أغنية "كوكب الشرق" أم كلثوم "رجعوني عينيك". Advertisements يُذكر أن الحفل شهد حضور "يسرا، بسمة، شريف منير، شيكو، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، صفية العمري، شيرين رضا، درة"، ومجموعة كبيرة من النجوم. لمتابعة التغطية الخاصة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.. اضغط هنا

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