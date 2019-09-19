محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت الفنانة منى زكي في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، عن عقد اتفاقية بين منظمة اليونيسيف وإدارة المهرجان، مدتها خمس سنوات.

وتابعت في كلمة ألقتها بحفل الافتتاح المُقام على مسرح المارينا "الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال وبروزتها أمام العالم كله، من خلال مهرجان مهم وداعم لحقوق الطفل زي الجونة".

وأضافت "مين ينسى أدوار سيدة الشاشة فاتن حمامة وجميلةالسينما ماجدة، اللي كانوا بيدعموا الطفل دايما، وفي أفلامنا كان فيه مساحة للطفل، محدش ينسى الطفلة المعجزة فيروز".

واختتمت "السينما بتحيي الإنسانية وتدي صوت لملايين الأطفال أصواتهم لسه مش مسموعة وترجعلنا الأمل في مستقبل أفضل". لمتابعة التغطية الخاصة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.. اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منى زكي تعلن عن اتفاقية بين "اليونيسيف" و"الجونة السينمائي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.