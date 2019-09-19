مينا مسعود: "الجونة السينمائي" أعادني لمصر بعد غياب 10 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعرب الفنان العالمي مينا مسعود عن سعادته بالتواجد في مصر، والتي يعود إليها بعد غياب عشر سنوات مرت على أخر زيارة قام بها لموطنه الأصلي.

وقال مينا بطل الفيلم الشهير "علاء الدين"، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة بالعربية "شكلكم فظيع فرحان اني رجعت مصر أم الدنيا، عايز أشكر أمير رمسيس وفريقه انهم أتاحوا لي الفرصة بالتواجد، وأشكر عائلة ساويرس على اهتمامهم بإقامة عمل فني مهم جدا زي المهرجان".

مختتمًا "سعيد جدا بالتواجد هنا وفخور بهذه اللحظة وبالمهرجان".

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يُذكر أن مينا مسعود وصل الغردقة قبل ساعات، لأجل حضور حفل الافتتاح.

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