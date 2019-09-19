انتشال التميمي: نشعر بالفخر بسبب المجهود الذي بذلناه في "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
قال انتشال التميمي، المدير الفني للجونة السينمائي إنه سعيد بانطلاق فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.
وأضاف في كلمة ألقاها بحفل الافتتاح "بالنظر لنوعية الأفلام والضيوف كل هذا يشعرنا بالفخر والامتنان، حاولنا اختيار افضل الأفلام التي عُرضت هذا العام، خاصة تلك التي عُرضت في أخر شهرين".
وتابع "فريق البرمجة اختار 16 عملًا تعرض عالميا لأول مرة في مختلف أقسام المهرجان، ونقيم حفلًا موسيقيًا يتولى قيادته المايسترو أحمد الصعيدي، ومعرض بمناسبة مئوية الراحل إحسان عبدالقدوس".
واختتم "أود أن أشكر كل من وضع حجرًا في هذه المدينة الرائعة التي تستضيف المهرجان وفي الدورة المُقبلة سينضم مركز المؤتمرات للأماكن التي تُقام فيها فعاليات الجونة السينمائي".
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