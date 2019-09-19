أكرم حسني يغني في حفل افتتاح "الجونة": "كان لازم جيل جديد يقضي على أسطورة تامر حبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - منى الموجي:

قدم الفنان أكرم حسني، أغنية "سيما"، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، من كلماته وألحانه.

وبعد الأغنية، داعب الفنان أكرم حسني، السيناريست والشاعر الغنائي تامر حبيب، الذي كتب وشارك في أغنية المهرجان في دورتيه السابقتين.

وقال أكرم حسني موجها كلامه لتامر حبيب: "كان لازم يطلع جيل جديد يقضي على أسطورة أن تامر حبيب هو اللي بيعمل أغنية المهرجان كل سنة، ليه يسرا وأبو وتامر حبيب كل سنة، قلت في السنة الأولى يمكن حاجة على الضيق، بس في الدورة اللي فاتت أغنية العالم جونة شارك فيها كل أعضاء نقابة المهن التمثيلية ومحدش كلمني، لما كلموني السنة ديه، سألتهم إنتم ختوا رأي تامر حبيب".

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يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة، اليوم الخميس، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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