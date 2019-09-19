في أول ظهور فني بعد وفاة والدتها.. يسرا تكشف سبب مشاركتها في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة الكبيرة يسرا، إن مهرجان الجونة السينمائي، أول فعالية فنية، تشارك بها بعد وفاة والدتها في شهر يوليو الماضي، مشيرة إلى أن الحياة يجب أن تستمر وأنها تشارك من أجل مصر.

وأضافت الفنانة يسرا، في لقاء على السجادة الحمراء، على هامش حفل افتتاح الدورة الثالثة، إنها سعيدة بتكريم الفنان محمد هنيدي واصفة إياه بالمبدع، وعبرت عن سعادتها بتكريم النجم المصري مينا مسعود وسعيدة بنجاحه في هوليوود.

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يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة، اليوم الخميس، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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