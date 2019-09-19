فايا يونان تشوق جمهورها بمفاجأة في الجونة السينمائي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت الفنانة السورية فايا يونان، إنها تشارك لأول مرة في مهرجان الجونة السينمائي.

وأضافت الفنانة فايا يونان، في لقاء على السجادة الحمراء، على هامش حفل افتتاح الدورة الثالثة، أنها تحضر لمفاجأة للجمهور في المهرجان، ورفضت فايا أن تصرح بهذه المفاجأة مطالبة جمهورها بالانتظار.

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يُذكر أن مهرجان الجونة السينمائي انطلقت دورته الثالثة، اليوم الخميس، على أن تستمر فعالياته حتى27 من الشهر نفسه، بحضور نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

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