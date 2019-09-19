تراند اليوم : شاهد. . أول ظهور لفنانة مصرية بعد طلاقها من داعية إسلامي...

بعد جدل طويل، ظهرت الفنانة شيري عادل، في برومو لقائها مع برنامج "عرب وود" الذي يعرض على قناة "روتانا".

وحول اختفائها لفترة طويلة، قالت شيري عادل إنها لم تبتعد عن الساحة الفنية بل كانت مشغولة ببعض الأمور الشخصية خلال الفترة الماضية.

وأضافت شيري عادل أنها لم تختف بشكل كامل عن الإعلام، بل كانت تظهر بين الحين والآخر.

ويعد اللقاء هو أول ظهور لشيري عادل بعد انفصالها عن زوجها الداعية الإسلامي معز مسعود بعد زواج استمر لعام واحد.

ونشأت قصة حب بين شيري عادل ومعز مسعود خلال كواليس مسلسل "السهام المارقة"، حيث أعلن بعدها الثنائي الأكثر جدلا في مصر زواجهما، الذي لم يكن مقبولا ومرحبا به من جمهور الفنانة أو محبي الداعية الإسلامي.

وفي السياق ذاته، نشرت الإعلامية بوسي شلبي مقطع فيديو من مهرجان الجونة السينمائي، ظهر فيه عدد من الفنانين الذين وصلوا إلى منتجع الجونة بالغردقة لحضور فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان.

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وظهر خلال الفيديو الذي نشرته بوسي عبر حسابها على موقع "إنستغرام" الفنانة شيري عادل بعد انفصالها عن الداعية معز مسعود، والذي أعلن عنه منذ نحو شهر.

وتنطلق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الليلة، وتستمر فعالياتها حتى الجمعة 27 سبتمبر/أيلول الجاري، وتشهد الدورة الجديدة من المهرجان عرض مجموعة كبيرة من أفضل الأفلام التي تم إنتاجها العام الحالي، والتي حصدت جوائز مهمة في مهرجانات دولية مختلفة.

ويحضر المهرجان عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، وأهم صناع السينما حول العالم، ويتم تكريم الفنان محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية مي مصري خلال دورة هذا العام بجائزة الإنجاز الإبداعي.

ويحضر دورة هذا العام الفنان المصري الأمريكي مينا مسعود، بطل فيلم "علاء الدين" الذي حقق إيرادات كبيرة جدا في شباك التذاكر سواء في هوليوود أو حول العالم.