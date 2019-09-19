بالفيديو: طريقة أكل حليمة بولند لهذا الطبق تنسي الجميع الجلابية الضيقة والبرقع

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو جديداً اثار الجدل في أوساط المتابعين.

وأظهرت فيه طبق طعام كبيراً وسمع صوتها وهي تشير إلى أنها تتناوله بواسطة يدها قائلة: “بهبص”.

واضافت: “أكرمكم الله عل مفتح”، مشيرة إلى أن مضيفيها طلبوا منها تقطيع اللحم بيدها. وأشارت إلى عدم قدرتها على ذلك وأنها ستتعلم الأكل بهذه الطريقة للمرة الأولى في حياتها.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة بين متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

ويشار إلى أن الإعلامية لفت الانظار في قت سابق بعد ظهورها في مقطع مصور وهي تقوم بحركات راقصة مرتدية جلابية ضيقة ومغطية وجهها بالبرقع. وهو ما أدى إلى توجيه الكثير من الانتقادات اللاذعة إليها.