بدء العرض المسرحى "دموع حديد" ضمن فعاليات حفل ختام المعاصر والتجريبي

بدأ منذ قليل العرض المسرحي "دموع حديد"، للمخرج وليد عوني و فرقة الرقص المسرحي الحديث، الذي يختتم فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي. يشار إلي أن العرض يعبر عن رحلة افكار المعمارية العراقية الشهيرة "زها حديد"، للبحث عن الكون من خلال الكتلة والفراغ فى التصميمات الهندسية حيث نجحت فى خلق تكوينات معلقة فى الفضاء تحاكى دوران الدرويش فى حركته التى ترتكز إلى الأرض وانتمت أعمالها إلى ما يسمى بالمدرسة التفكيكية التى تعتمد على هدم التصورات الهندسية الأساسية لاكتشاف فضاء جديد يساهم فى الخروج من الإطار التقليدى للأشكال. فى خلق تكوينات معلقة فى الفضاء تحاكى دوران الدرويش فى حركته التى ترتكز إلى الأرض وانتمت أعمالها إلى ما يسمى بالمدرسة التفكيكية التى تعتمد على هدم التصورات الهندسية الأساسية لاكتشاف فضاء جديد يساهم فى الخروج من الإطار التقليدى للأشكال. جدير بالذكر أنه تم تكريم عدد من نجوم الفن في حفل ختام مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، حيث منح المهرجان ميدالية التجريبي لكل من "الفنان سيد رجب ، الفنانة سميرة عبد العزيز ، الفنان أحمد كمال ، الكاتب عبد الرازق حسين"، كما يكرم المهرجان نخبة من المبدعين الراحلين وهم الناقد حازم شحاتة ، ود. هناء عبد الفتاح، والمخرج محمد أبو السعود. Advertisements

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