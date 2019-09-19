بالصورة.. ياسمين صبري بلوك جديد في مهرجان الجونة

وصلت النجمة ياسمين صبري لحضور حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، وسط حضور كبير من النجوم. ويشارك بالمهرجان 12 فيلماً فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة. ويشار ان اخر اعمال ياسمين صبري مسلسل "حكايتي" الذي عرض ضمن مسلسلات رمضان 2019.

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